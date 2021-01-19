Во Львове и области ожидается ухудшение погодных условий
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Главном управление ГСЧС Украины во Львовской области.
"Главное управление ДСНС Украины во Львовской области обращается к населению, что за плохих погодных условий в частности гололеда водителям транспортных средств следует быть крайне внимательными", - сказано в сообщении.
По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины 20 января ожидается налипание мокрого снега и гололед.
В связи с этим, спасатели настоятельно рекомендуют придерживаться скоростного режима, дистанции и откажитесь от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.
"Главное управление ДСНС Украины во Львовской области просит ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих близких, а в случае возникновения опасности звонить в Службу спасения "101", - говорится в сообщении.
Полностью раздетая Волочкова выскочила на мороз, повторив свой коронный номер: "Поздравляю..."
Весна опоздает, синоптик разочаровал украинцев "снежным" прогнозом: "Настоящее тепло придет лишь..."
Именинница Полякова впервые решилась показать своего мужа на Мальдивах, редкие кадры: "В шапочке и..."
Сочная Кухар из "Танців з зірками" в купальнике показала все свое великолепие: "В мой день рождения..."
Влад Яма из "Танців з зірками" покинул Украину вместе с женой, неожиданное фото: "Тут и гадать нечего..."
Ранее мы сообщали, что в украинском Гидрометцентре сообщили, что начиная с 20 января, температура в Украине начнет постепенно повышаться вскоре будет до +10 градусов. Все благодаря теплым воздушным массам, которые ударят с юга и временно прогонят морозы.
Напомним, сильные морозы добьют украинцев, температура слетит с катушек
Как сообщала Politeka, зима добьет украинцев температурными качелями от -30 до + 3, где ожидать погодного удара
Также Politeka писала, что морозы до -16 и дожди ударят по украинцам, погода готовит новые пытки после гололеда: "С 14 декабря..."