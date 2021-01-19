Во Львове и области ожидается ухудшение погодных условий



Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Главном управление ГСЧС Украины во Львовской области.



"Главное управление ДСНС Украины во Львовской области обращается к населению, что за плохих погодных условий в частности гололеда водителям транспортных средств следует быть крайне внимательными", - сказано в сообщении.



По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины 20 января ожидается налипание мокрого снега и гололед.



В связи с этим, спасатели настоятельно рекомендуют придерживаться скоростного режима, дистанции и откажитесь от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.

"Главное управление ДСНС Украины во Львовской области просит ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих близких, а в случае возникновения опасности звонить в Службу спасения "101", - говорится в сообщении.

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