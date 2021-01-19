У Львові розшукують зниклу безвісти вагітну жінку

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці Національної поліції у Львівській області.

Відомо, що до правоохоронців звернувся чоловік зниклої і повідомив, що 15 Січня, близько 13.00, воно 30-річна дружина Оксана Бекеша вийти з дому і не повернулася.



За даними місцевих ЗМІ, у жінки є двоє дітей і вона знаходиться на третьому місяці вагітності. Оксана поїхала на огляд до лікаря в пологовий будинок на вул.Раппопорта, проте звідти додому не повернулася.

Також відомо, що 15 січня, дорогою до лікаря її обікрали в маршрутці. Її документи і порожній гаманець знайшли через кілька годин.



Прикмети жінки: зріст 170 см, середньої статури, волосся чорне.

Була одягнена: куртка бордового кольору, чорні штани, чорні черевики, шарф сіро-чорного кольору.



Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклої, повідомте на номер 102 або в найближче відділення поліції.







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