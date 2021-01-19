Во Львове разыскивают пропавшую без вести беременную женщину

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке Национальной полиции во Львовской области.

Известно, что к правоохранителям обратился муж пропавшей и сообщил, что 15 января, около 13.00, его 30-летняя жена Оксана Бекеш вышла из дома и не вернулась.

По данным местных СМИ, у женщины есть двое детей и она находится на третьем месяце беременности. Оксана поехала на осмотр к врачу в роддом на ул. Раппопорта, однако оттуда домой не вернулась.

Также известно, что 15 января, дорогой к врачу ее обокрали в маршрутке. Ее документы и пустой кошелек нашли через несколько часов.

Приметы женщины: рост 170 см, среднего телосложения, волосы черные.

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Была одета: куртка бордового цвета, черные брюки, черные ботинки, шарф серо-черного цвета.

Если вы владеете любой информацией о местонахождение пропавшей, сообщите на номер 102 или в ближайшее отделение полиции.



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