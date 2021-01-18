У Карпатах турист засік стадо рідкісних лісових тварин, яких давно не бачили в місцевих лісах
Відпочиваючі все частіше заходять в найвіддаленіші куточки Карпатського лісу і підкорюють високі схили. Неймовірні кадри рідкісних лісових мешканців опублікував у групі "Тваринний світ України" у Facebook фотограф Мирон Марецький.
Знімки були зроблені 14 січня, і незважаючи на сутінки, на фото добре видно оленів. Вони спокійно ходили по засніженому лісі, не звертаючи уваги на туристів.
Варто відзначити, що один самець живе з багатьма самками. Полювання на оленів окремих, поширених видів дозволяється під час сезону полювання. Вбивство більшості оленевих суворо заборонено.
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Користувачі мережі залишили компліменти фотографу і дивувалися красі лісових жителів: "дуже приємно було побачити таких красивих тварин в дикій природі","Зимова казка, красиві фотографії"," краса неймовірна, які все ж красиві наші гори, заворожує краса Карпат","як у новорічній казці)".
До слова, за прогнозами Укргідрометцентру, 18 січня, на високогір'ї східної частини Закарпатської області відзначається сніголавинна небезпека (3 рівень).
А на дорогах в країні збережеться ожеледиця. У зв'язку з цим рятувальники просять водіїв дотримуватися швидкісного режиму і бути гранично обережними, уникаючи небезпечних маневрів на дорозі.
Нагадаємо, що зимова казка застала українців, неймовірні кадри.
Як повідомляла Politeka, Карпати в небезпеці, ліси зникають із загрозливою швидкістю.
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