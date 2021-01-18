В Карпатах турист засек стадо редких лесных животных, которых давно не видели в местных лесах

Отдыхающие все чаще заходят в самые удаленные уголки Карпатского леса и покоряют высокие склоны. Невероятные кадры редких лесных жителей опубликовал в группе "Животный мир Украины" в Facebook фотограф Мирон Марецкий.

Снимки были сделаны 14 января, и несмотря на сумерки, на фото хорошо видно оленей. Они спокойно ходили по заснеженному лесу, не обращая внимания на туристов.

Стоит отметить, что один самец живет с многими самками. Охота на оленей отдельных, распространенных видов разрешается во время сезона охоты. Убийство большинства оленевых строго запрещено.

Пользователи сети оставили комплименты фотографу и удивлялись красоте лесных жителей: "Очень приятно было увидеть таких красивых животных в дикой природе", "Зимняя сказка, красивые фотографии", "Красота невероятная, какие все же красивые наши горы, завораживает красота Карпат", "Как в новогодней сказке)".

К слову, по прогнозам Укргидрометцентра, 18 января, на высокогорье восточной части Закарпатской области отмечается снеголавинная опасность (3 уровень).

А на дорогах в стране сохранится гололедица. В связи с этим спасатели просят водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными, избегая опасных маневров на дороге.

Напомним, что зимняя сказка застала украинцев, невероятные кадры

Как сообщала Politeka, Карпаты в опасности, леса исчезают с угрожающей скоростью.

Также Politeka писала, что лютый мороз со снегом нагрянули в Карпаты, все кругом белым бело.