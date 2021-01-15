На Ровенщине в результате ДТП погибли двое братьев из Львова



Трагическая авария произошла ночью, 14 января на трассе "Киев-Чоп".

Один из них умер сразу же, а второго пытались спасти врачи, но было слишком поздно.

Братья-близнецы жили во Львове, но будут хоронить их в Давыдове, где живет и правит их отец-священник Григорий Пашко.

Тарас работал программистом известной Львовской ИТ-компании, а его брат Иван был IT-дизайнером, передает "Обозреватель".

Они жили во Львове, но приезжали в родное Давыдове в гости к родителям. О парнях отзываются лишь теплыми словами.



"Очень воспитанные ребята. Но хоть и верующие, в церкви у отца они не служили. Видимо, у них были свои увлечения. Все знают, что они оба увлекались IT, были успешными", – поделилась местная жительница.



В последний путь Ивана и Тараса провожали в местной церкви. Впервые службу в ней вел не священник Григорий Пашко, так как батюшка прощался со своими единственными сыновьями.







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