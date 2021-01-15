По факту совершение дорожно-транспортного происшествия на водителя составили протоколы об административных правонарушениях. На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее мы сообщали, что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Одесса-Рени погиб один человек и пострадали дети. Женщина-водитель не справилась с управлением, авто занесло, и она съехала в кювет.

Жертвой аварии стала 71-летняя женщина, мать водителя. Девятилетнего сына и его приятеля-одногодку госпитализировали в больницу.

Напомним, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура

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