На Львовщине пьяный водитель устроил ДТП и скрылся

Как передает Politeka.net, подробности сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Правоохранителям стало известно, что пьяный мужчина совершил наезд на троих детей.

Инцидент произошел 14 января около 20.45 в одном из сел Старосамборского района.

"Водитель автомобиля «Шкода», 32-летний местный житель, совершил наезд на трех пешеходов – двух юношей в возрасте 13 и 14 лет и 13-летнюю девочку, жителей того же села. В результате наезда дети получили телесные повреждения. Водитель автомобиля с места происшествия уехал", - говорится в сообщении.

Полицейским удалось задержать виновника ДТП. Как оказалось, он имел признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения экспертизы отказался.
По факту совершение дорожно-транспортного происшествия на водителя составили протоколы об административных правонарушениях. На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее мы сообщали, что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Одесса-Рени погиб один человек и пострадали дети. Женщина-водитель не справилась с управлением, авто занесло, и она съехала в кювет.

Жертвой аварии стала 71-летняя женщина, мать водителя. Девятилетнего сына и его приятеля-одногодку госпитализировали в больницу.

Напомним, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура

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