Как передает Politeka.net, подробности сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.
Правоохранителям стало известно, что пьяный мужчина совершил наезд на троих детей.
Инцидент произошел 14 января около 20.45 в одном из сел Старосамборского района.
Полицейским удалось задержать виновника ДТП. Как оказалось, он имел признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения экспертизы отказался.
Ранее мы сообщали, что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Одесса-Рени погиб один человек и пострадали дети. Женщина-водитель не справилась с управлением, авто занесло, и она съехала в кювет.
Жертвой аварии стала 71-летняя женщина, мать водителя. Девятилетнего сына и его приятеля-одногодку госпитализировали в больницу.
Напомним, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура
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