На Львовщине женщина с трехлетним ребёнком задохнулись угарным газом

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб территориального подразделения полиции. Как установили правоохранители, дом отапливался печью. Также предварительно установлено, что смерть жильцов наступила в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

Семья жила в частном доме, который обогревался печкой. Женщина хотела, чтобы в комнате было теплее, поэтому перекрыла дымоход защелкой.

Угарный газ вместо того, чтобы вытягиваться на улицу, пошел в помещение.