На Львовщине женщина с трехлетним ребёнком задохнулись угарным газом
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Страшная трагедия произошла 12 января в поселке Ивано-Франково.

По приезду на место полицейские обнаружили тела 29-летней местной жительницы и ее 3-летнего сына без признаков жизни.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб территориального подразделения полиции. Как установили правоохранители, дом отапливался печью. Также предварительно установлено, что смерть жильцов наступила в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

Семья жила в частном доме, который обогревался печкой. Женщина хотела, чтобы в комнате было теплее, поэтому перекрыла дымоход защелкой.

Угарный газ вместо того, чтобы вытягиваться на улицу, пошел в помещение.
Ранее мы сообщали, что ночью 11 января в пятиэтажном доме Харькова горела одна из комнат квартиры на третьем этаже.

На момент прибытия спасателей огнем были охвачены домашние вещи. Кроме того, пламя перекинулось на коридор.

Спасатели обнаружили 92-летнюю хозяйку квартиры, которую с отравлением угарным газом вынесли на свежий воздух и передали в руки медикам.

Напомним, о пожаре на месте взрыва газопровода под Полтавой, новые подробности и кадры катастрофы: "Думали, упал самолет"

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