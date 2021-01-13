У Львові зафіксували перший випадок нового вірусу

Про це повідомив головний епідеміолог області Наталія-Іванченко Тимко в коментарі Тvoemisto.tv.

За її словами, пандемічний штам вірусу А(H1N1) підтвердили у львів'янина, який сам звернувся до 2 міської поліклініки. Медик зазначила, що це вже другий випадок в області.

"Львівщина належить до числа областей з дозорним наглядом за грипом. Тільки 10 осіб на тиждень у нас проходять обстеження на грип. Людей з клінічними "бурхливими" ознаками грипу поки немає. І оскільки симптоми будь-якого ГРВІ або грипу схожі на коронавірус, медики абсолютно всіх людей повинні обстежити. Спочатку на коронавірус, а якщо його виключають, тоді на грип", - поділилася епідеміолог.

Відзначимо, що вірус A(H1N1), відомий як "свинячий грип", став причиною пандемії грипу в 2009 р.з тих пір вірус продовжував циркулювати серед населення Європи та інших регіонів. Тепер він є одним з вірусів сезонного грипу людини.



Нагадаємо, станом на 13 січня кількість жителів Львова, в який підтвердився діагноз Covid-19 від початку пандемії - 31004. Загальна кількість людей, хворих з початку пандемія на Covid-19 у Львівській область - 65 566.

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