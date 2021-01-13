Во Львове зафиксировали первый случай нового вируса

Об этом сообщил главный эпидемиолог области Наталья-Иванченко Тимко в комментарии Тvoemisto.tv.

По ее словам, пандемический штамм вируса А(H1N1) подтвердили у львовянина, который сам обратился во 2 городскую поликлинику. Медик отметила, что это уже второй случай в области.

"Львовщина относится к числу областей с дозорным наблюдением за гриппом. Только 10 человек в неделю у нас проходят обследование на грипп. Людей с клиническими "бурными" признаками гриппа пока нет. И поскольку симптомы любого ОРВИ или гриппа похожи на коронавирус, медики абсолютно всех людей должны обследовать. Сначала на коронавирус, а если его исключают, тогда гриппом", - поделилась эпидемиолог.

Отметим, что вирус A(H1N1), известен как "свиной грипп", стал причиной пандемии гриппа в 2009 г. С тех пор вирус продолжал циркулировать среди населения Европы и других регионов. Теперь он является одним из вирусов сезонного гриппа человека.



Напомним, по состоянию на 13 января количество жителей Львова, в которых подтвердился диагноз Covid-19 от начала пандемии - 31004. Общее количество людей, заболевших с начала пандемии на Covid-19 во Львовской области - 65 566.

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