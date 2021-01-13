Львів'яни влаштували самосуд над злодіями з Києва

Як передає Politeka.net, кадри покарання для одного з них опублікували у Facebook-спільноті "Л.О.В.Ц.І."



"А Ви зна=ли, що цієї зими актуальний зелений колір? (відтінок аптечна зеленка) Весь отакий до лиця. Можливо до Львова дорога забуде. Щасливої дороги і всього найкращого йомупобажаємо", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що чоловіка спіймали на гарячому - він разом з подільниками промишляв кишеньковими крадіжками.

Також в мережі з'явилося відео, на якому його змушують на колінах виповзати з магазину.

"Нічого обкрадати жінок і дітей! Ще раз побачу вас у Львові - будете вигрібати. На коліна! Виповзай з магазину і щоб я більше тебе не бачив", - говорив голос за кадром.

Українці в мережі вже відреагували на даний інцидент.

"Бидло той, хто таке знімає ... Лайно люди", Це не покарання. Вони і далі будуть там цим займатися. Радикальніше потрібно, але, не на камеру", "Зловити, молодці. А тепер в мавпятник і на дуже довго. В чому проблема?",- писали в мережі.

Нагадаємо, у Києві завівся небезпечний грабіжник: "нападав на жінок у безлюдних місцях і...".

Як повідомляла Politeka, у Києві поліцейські попалися на цинічному злочині, фото.





