Львовяне устроили самосуд над ворами с Киева
Как передает Politeka.net, кадры наказания для одного из них опубликовали в Facebook-сообществе "Л.О.В.Ц.І."
"А Вы знали, что этой зимой актуален зеленый цвет? (оттенок аптечной зеленки) Всем такой к лицу. Возможно во Львов дорогу забудет. Счастливого пути и всего наилучшего ему пожелаем", - говорится в сообщении.
Известно, что мужчину поймали на горячему - он вместе с подельниками промышлял карманными кражами.
Также в сети появилось видео, на котором его заставляют на коленях выползать из магазина.
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"Нечего обворовывать женщин и детей! Еще раз увижу вас во Львове - будете выгребать. На колени! Выползай из магазина и чтобы я больше тебя не видел", - говорил голос за кадром.
Украинцы в сети уже отреагировали на данный инцидент.
"Быдло тот, кто такое снимает ... Дерьмо люди", Это не наказание. Они и дальше будут там этим заниматься. Радикальнее нужно, но, не на камеру", Поймали, молодцы. А теперь в обезьяннике и на очень долго. В чем проблема?", - писали в сети.
Напомним, в Киеве завелся опасный грабитель: "Нападал на женщин в безлюдных местах и...".
Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.