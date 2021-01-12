Львів'янин розправився зі своєю дружиною на очах у малолітніх дітей
Як передає Politeka.net, подробиці злочину розповіли на Facebook-сторінці поліції у Львівській області.
Все сталося вранці, 12 січня. До поліції зателефонував чоловік, який зізнався у вбивстві своєї дружини.
"За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група та інші співробітники територіального підрозділу поліції, експерти-криміналісти, а також слідчі відділу з розслідування злочинів, скоєних проти життя і здоров'я людини, слідчого управління поліції Львівщини", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що 31-річний чоловік наніс своїй 30-річній дружині тілесні ушкодження, не сумісні з життям.
Під час конфлікту в квартирі перебували шестимісячне немовля і двоє дітей 2 і 5 років.
Медики, по проїзду на місце, констатували смерть жінки.
Поліцейські чоловіка затримали. 31-річному львів'янину загрожує покарання - до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
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Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті в ході сварки 30-річний українець побив дружину і дітей. Від отриманих травм малюки померли на місці події, а їх матір з важкими тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
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