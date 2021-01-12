Львовянин расправился со своей женой на глазах у малолетних детей



Как передает Politeka.net, подробности преступления рассказали на Facebook-страничке полиции во Львовской области.



Все произошло утром, 12 января. В полицию позвонил мужчина, который признался в убийстве своей жены.



"По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа и другие сотрудники территориального подразделения полиции, эксперты-криминалисты, а также следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, следственного управления полиции Львовщины", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 31-летний мужчина нанес своей 30-летней жене телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Во время конфликта в квартире находились шестимесячный младенец и двое детей 2 и 5 лет.



Медики, по проезду на место, констатировали смерть женщины.

Полицейские мужчину задержали. 31-летнему львовянину грозит наказание - до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье в ходе ссоры 30-летний украинец избил жену и детей. От полученных травм малыши скончались на месте происшествия, а их мать с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу.





Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

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