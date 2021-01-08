У Львові неповнолітній хлопець намагався покінчити життя самогубством
Як передає Politeka.net, подробиці інциденту розповіли в прес-службі Патрульної поліції України.
Як передає Politeka.net, подробиці інциденту розповіли в прес-службі Патрульної поліції України.
Все почалося з виклику на вулицю керамічну де, за словами очевидців, невідомий бігав з ножем з великим лезом і наносив собі пошкодження.
"Поліцейські виявили його на вулиці Володимира Великого. Хлопець спершу тікав від патрульних, але зрозумівши, що це йому не вдасться, приставив собі ніж до грудей і попередив, що якщо хтось підійде ближче — він вб'є себе", - йдеться в повідомленні.
"Поліцейські виявили його на вулиці Володимира Великого. Хлопець спершу тікав від патрульних, але зрозумівши, що це йому не вдасться, приставив собі ніж до грудей і попередив, що якщо хтось підійде ближче — він вб'є себе", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці не розгубилися і почали вести переговори з хлопцем. Поки один з патрульних намагався налагодити зв'язок з хлопчиком, другий викликав медиків і підмогу.
"Коли поліцейський просив хлопця дати можливість перев'язати рани, той замість цього показово почав наносити собі ушкодження", - йдеться в повідомленні.
Зрештою поліцейським вдалося умовити його кинути ніж. 17-річного хлопця передали лікарям.
Як з'ясувалося, причиною такої поведінки підлітка стала важка подія, яка сталася з ним.
Як з'ясувалося, причиною такої поведінки підлітка стала важка подія, яка сталася з ним.
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