У Львові неповнолітній хлопець намагався покінчити життя самогубством

Як передає Politeka.net, подробиці інциденту розповіли в прес-службі Патрульної поліції України.
Все почалося з виклику на вулицю керамічну де, за словами очевидців, невідомий бігав з ножем з великим лезом і наносив собі пошкодження.

"Поліцейські виявили його на вулиці Володимира Великого. Хлопець спершу тікав від патрульних, але зрозумівши, що це йому не вдасться, приставив собі ніж до грудей і попередив, що якщо хтось підійде ближче — він вб'є себе", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці не розгубилися і почали вести переговори з хлопцем. Поки один з патрульних намагався налагодити зв'язок з хлопчиком, другий викликав медиків і підмогу.

"Коли поліцейський просив хлопця дати можливість перев'язати рани, той замість цього показово почав наносити собі ушкодження", - йдеться в повідомленні.
Зрештою поліцейським вдалося умовити його кинути ніж. 17-річного хлопця передали лікарям.

Як з'ясувалося, причиною такої поведінки підлітка стала важка подія, яка сталася з ним.


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