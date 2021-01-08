Все почалося з виклику на вулицю керамічну де, за словами очевидців, невідомий бігав з ножем з великим лезом і наносив собі пошкодження.



"Поліцейські виявили його на вулиці Володимира Великого. Хлопець спершу тікав від патрульних, але зрозумівши, що це йому не вдасться, приставив собі ніж до грудей і попередив, що якщо хтось підійде ближче — він вб'є себе", - йдеться в повідомленні.