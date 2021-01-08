Во Львове несовершеннолетний парень пытался покончить жизнь самоубийством
Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Украины.
Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Украины.
Все началось с вызова на улицу Керамическую где, по словам очевидцев, неизвестный бегал с ножом с большим лезвием и наносил себе повреждения.
"Полицейские обнаружили его на улице Владимира Великого. Парень сперва убегал от патрульных, но поняв, что это ему не удастся, приставил себе нож к груди и предупредил, что если кто — то подойдет ближе - он убьет себя", - говорится в сообщении.
"Полицейские обнаружили его на улице Владимира Великого. Парень сперва убегал от патрульных, но поняв, что это ему не удастся, приставил себе нож к груди и предупредил, что если кто — то подойдет ближе - он убьет себя", - говорится в сообщении.
Правоохранители не растерялись и начали вести переговоры с парнем. Пока один из патрульных пытался наладить связь с мальчиком, второй вызывал медиков и подмогу.
"Когда полицейский просил парня дать возможность перевязать раны, тот вместо этого показательно начал наносить себе повреждения", - говорится в сообщении.
В конец концов полицейским удалось уговорить его бросить нож. 17-летнего парня передали врачам.
Как выяснилось, причиной такого поведения подростка стала тяжелое событие, которое произошло с ним.
Как выяснилось, причиной такого поведения подростка стала тяжелое событие, которое произошло с ним.
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