Все началось с вызова на улицу Керамическую где, по словам очевидцев, неизвестный бегал с ножом с большим лезвием и наносил себе повреждения.



"Полицейские обнаружили его на улице Владимира Великого. Парень сперва убегал от патрульных, но поняв, что это ему не удастся, приставил себе нож к груди и предупредил, что если кто — то подойдет ближе - он убьет себя", - говорится в сообщении.