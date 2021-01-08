Во Львове несовершеннолетний парень пытался покончить жизнь самоубийством

Как передает Politeka.net, подробности инцидента рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Украины.
Все началось с вызова на улицу Керамическую где, по словам очевидцев, неизвестный бегал с ножом с большим лезвием и наносил себе повреждения.

"Полицейские обнаружили его на улице Владимира Великого. Парень сперва убегал от патрульных, но поняв, что это ему не удастся, приставил себе нож к груди и предупредил, что если кто — то подойдет ближе - он убьет себя", - говорится в сообщении.

Правоохранители не растерялись и начали вести переговоры с парнем. Пока один из патрульных пытался наладить связь с мальчиком, второй вызывал медиков и подмогу.

"Когда полицейский просил парня дать возможность перевязать раны, тот вместо этого показательно начал наносить себе повреждения", - говорится в сообщении.
В конец концов полицейским удалось уговорить его бросить нож. 17-летнего парня передали врачам.

Как выяснилось, причиной такого поведения подростка стала тяжелое событие, которое произошло с ним.


Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".

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