Як вам така поведінка жінки?

У Львові пасажирка кидалася на водія маршрутки і пошкодила транспортний засіб



Як передає Politeka.net, про інцидент розповіли в сюжеті " ТСН " (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Причиною невдоволення жінка стало те, що водій не прийняв її пенсійне посвідчення, тому що воно виявилося прострочене.



У підсумку 44-річна львів'янка перейшла до активних дій: вона відмовилася платити за проїзд, кидалася не водія, розбила вікно і зламала двірники на маршрутці.

Також вона заблокувала рух автобуса і намагалася вигнати з салону пасажирів.

Пізніше жінка сама викликала поліцію і розповіла правоохоронцям, що водій викинув її посвідчення, але як стверджують очевидці - такого не було.

Українців в мережі як обурив, так і повеселив даний інцидент.

"Складна людина. Я уявляю як вона будує всіх у себе вдома"," її чоловікові не заздрю", " це швидше за все не львів'янка, а селянка, яка приїжджає сюди на роботу. Хоч тут вже селян зі Львівською пропискою, де 30-35% міста", - писали українці в коментарях під відео.



Нагадаємо, Атовець "поставив на місце" маршрутника, кадри.

Раніше Politeka писала, що у Дніпрі маршрутник познущався над людиною з інвалідністю.

Як повідомляла Politeka, дикий скандал у маршрутці закінчився страшним.