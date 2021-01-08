У Львові пасажирка кидалася на водія маршрутки і пошкодила транспортний засіб
Як передає Politeka.net, про інцидент розповіли в сюжеті " ТСН " (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Причиною невдоволення жінка стало те, що водій не прийняв її пенсійне посвідчення, тому що воно виявилося прострочене.
У підсумку 44-річна львів'янка перейшла до активних дій: вона відмовилася платити за проїзд, кидалася не водія, розбила вікно і зламала двірники на маршрутці.
Також вона заблокувала рух автобуса і намагалася вигнати з салону пасажирів.
Пізніше жінка сама викликала поліцію і розповіла правоохоронцям, що водій викинув її посвідчення, але як стверджують очевидці - такого не було.
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Українців в мережі як обурив, так і повеселив даний інцидент.
"Складна людина. Я уявляю як вона будує всіх у себе вдома"," її чоловікові не заздрю", " це швидше за все не львів'янка, а селянка, яка приїжджає сюди на роботу. Хоч тут вже селян зі Львівською пропискою, де 30-35% міста", - писали українці в коментарях під відео.
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