Во Львове пассажирка бросалась на водителя маршрутки и повредила транспортное средство
Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страничку до конца)
Причиной недовольства женщина стало то, что водитель не принял ее пенсионное удостоверение, потому что оно оказалось просроченное.
В итоге 44-летняя львовянка перешла к активным действиям: она отказалась платить за проезд, бросалась не водителя, разбила окно и сломала дворники на маршрутке.
Также она заблокировала движение автобуса и пыталась выгнать из салона пассажиров.
Позже женщина сама вызвала полицию и рассказала правоохранителям, что водитель выбросил ее удостоверение, но как утверждают очевидцы - такого не было.
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Украинцев в сети как возмутил, так и повеселил данный инцидент.
"Сложный человек. Я представляю как она строет всех у себя дома", "Её мужу не завидую", "Это скорее всего не львовянка, а крестьянка, которая приезжает сюда на работу. Хоть здесь уже крестьян со львовской пропиской, где 30-35% города", - писали украинцы в комментариях под видео.
Напомним, АТОшник "поставил на место" маршрутчика, кадры.
Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.
Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке закончился страшным.