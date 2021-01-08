Как вам такое поведение женщины?

Во Львове пассажирка бросалась на водителя маршрутки и повредила транспортное средство



Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страничку до конца)

Причиной недовольства женщина стало то, что водитель не принял ее пенсионное удостоверение, потому что оно оказалось просроченное.



В итоге 44-летняя львовянка перешла к активным действиям: она отказалась платить за проезд, бросалась не водителя, разбила окно и сломала дворники на маршрутке.

Также она заблокировала движение автобуса и пыталась выгнать из салона пассажиров.

Позже женщина сама вызвала полицию и рассказала правоохранителям, что водитель выбросил ее удостоверение, но как утверждают очевидцы - такого не было.

Украинцев в сети как возмутил, так и повеселил данный инцидент.

"Сложный человек. Я представляю как она строет всех у себя дома", "Её мужу не завидую", "Это скорее всего не львовянка, а крестьянка, которая приезжает сюда на работу. Хоть здесь уже крестьян со львовской пропиской, где 30-35% города", - писали украинцы в комментариях под видео.



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Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке закончился страшным.