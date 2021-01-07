Вони давно не виходить на зв'язок

У Польщі пропало двоє жителів Львівської області, які поїхали туди на заробітки

Так, у спільноті "Підслухано у Бродах" в Facebook повідомляється, що жителі Бродівського району востаннє були помічені в місті Варшава, що в Польщі.

Вони вже довгий час не виходять на зв'язок зі своїми близькими і рідними.

Рідні заробітчан не знаходять собі місця і просять про допомогу. У спільноті всіх небайдужих людей просять допомогти в їх пошуках. Якщо раптом буде щось відомо про їх місцезнаходження, або випадково хтось побачить їх де небудь, то потрібно набрати по спеціальній лінії "102", або ж за номером телефону +380 68 905 5283 Оксана - дочка.

Де вони можуть перебувати в даний момент, ні у кого немає навіть припущень. Залишається сподіватися, що співробітникам правоохоронних органів вдасться їх знайти, або ж вони самі дадуть про себе знати.

Користувачі Мережі поспівчували сім'ям зниклих українців і висловили підтримку їх близьким і рідним.

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Так, найчастіше українці відправляються на заробітки в сусідню Польщу, де офіційно зареєстровано 689 тисяч іноземців, з яких 507 тисяч – це українці, 46,2 тисячі – білоруси, 11,1 тисячі – грузин.

Нагадаємо, українська заробітчанка поїхала до Польщі і впала в кому, рідні просять про допомогу.

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