Они давно не выходит на связь

В Польше пропало двое жителей Львовской области, которые поехали туда на зароботки

Так, в сообществе "Підслухано у Бродах" в Facebook сообщается, что жители Бродовского района в последний раз были замечены в городе Варшава, что в Польше.

Они уже долгое время не выходят на связь со своими близкими и родными.

Родные заробитчан не находят себе места и просят о помощи. В сообществе всех неравнодушных людей просят помочь в их поисках. Если вдруг будет что-то известно об их местонахождении, или случайно кто-то увидит их где либо, то нужно набрать по специальной линии "102", или же по номеру телефона +380 68 905 5283 Оксана - дочь.

Где они могут находиться в данный момент, ни у кого нет даже предположений. Остается надеяться, что сотрудникам правоохранительных органов удастся их найти, или же они сами обьявятся.

Пользователи сети посочувствовали семьям исчезнувших украинцев и высказали поддержку их близким и родным.

Также ранее сообщалось, что чем хуже экономическая ситуация в Украине тем все больше граждан покидают страну в поисках работы, а некоторые – и нового места жительства для себя и родных

Так, чаще всего украинцы отправляются на заработки в соседнюю Польшу, где официально зарегистрировано 689 тысяч иностранцев, из которых 507 тысяч – это украинцы, 46,2 тысячи – белорусы, 11,1 тысячи – грузины.

Напомним, украинская заробитчанка уехала в Польшу и впала в кому, родные просят о помощи.

Ранее Politeka писала, что Польша отменила ограничения для украинцев: что ждет заробитчан.

Также Politeka сообщала, что дом с украинцами в Польше превратили в пепел: "подожгли", кадры и подробности атаки.