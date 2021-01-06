У Львові чоловік виготовляв фальсифікований антисептик

Як передає Politeka.net, про це повідомили у прес-службі Національної поліції у Facebook.

Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, 28-річний львів'янин не тільки виготовляв, а й реалізував великі партії фальсифікованого препарату.



"Зловмисник разом зі спільниками виготовляв фальсифікат у складських приміщеннях у Львові, не маючи відповідної ліцензії, без дотримання стандартів, а також без проведення обов'язкової атестації виробництва та перевірки якості продукції на відповідність вимогам законодавства України щодо забезпечення життя та здоров'я людей", - йдеться у повідомленні.

Чоловік під виглядом антисептика подавав спирт разом з харчовими добавками та барвниками.

"Умільця" затримали і тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до десяти років.

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