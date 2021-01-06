Во Львове мужчина изготавливал фальсифицированный антисептик
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Facebook.
Как удалось выяснить правоохранителям, 28-летний львовянин не только изготавливал, но и реализировал крупные партии фальсифицированного препарата.
"Злоумышленник вместе с сообщниками изготовлял фальсификат в складских помещениях во Львове, не имея соответствующей лицензии, без соблюдения стандартов, а также без проведения обязательной аттестации производства и проверки качества продукции на соответствие требованиям законодательства Украины относительно обеспечения жизни и здоровья людей", - говорится в сообщении.
Мужчина под видом антисептика подавал спирт вместе с пищевыми добавками и красителями.
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