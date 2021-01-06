Во Львове мужчина изготавливал фальсифицированный антисептик

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Facebook.

Как удалось выяснить правоохранителям, 28-летний львовянин не только изготавливал, но и реализировал крупные партии фальсифицированного препарата.



"Злоумышленник вместе с сообщниками изготовлял фальсификат в складских помещениях во Львове, не имея соответствующей лицензии, без соблюдения стандартов, а также без проведения обязательной аттестации производства и проверки качества продукции на соответствие требованиям законодательства Украины относительно обеспечения жизни и здоровья людей", - говорится в сообщении.

Мужчина под видом антисептика подавал спирт вместе с пищевыми добавками и красителями.

"Умельца" задержали и теперь ему грозит лишение свободы на срок от восьми до десяти лет.

Стоит отметить, что за все время пандемии в Украине вирус выявили у 1 090 496 человек: 19 357 из них умерли, 761 898 – выздоровели.

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