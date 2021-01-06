У Львові невідомі розстріляли собаку з пневматичної зброї

Як передає Politeka.net, про жорстокий випадок розповів священик Роман Грицишин у Facebook.

Він і знайшов поранену тварину.



"Його розстрілювали впритул і насолоджувалися його болем і сльозами ... Тіло нашпиговано пневмокулями: на двох рентгензнімках їх виявили 4, а сканували лише 1/3 тулуба. Кулі глибоко в тілі, що свідчить про розстріл з близької відстані з пневмозброї", - повідомив отець Роман.

За його словами, тварину також били палицею або арматурою.

"Ставилася мета скласти два важких переломи, з якими собачка мучилася 6 днів! Переломи в нижніх частинах кінцівок, тому на автотравму теж не схоже-швидше арматура, або палиця в руках відморозків!",- розповів священик.

Вже стало відомо, що собаку привезли в церковне приміщення, де живуть інші врятовані священиком тварини.

Зараз тварина повільно відходить від операції. Йому вже можна їсти, також він отримує знеболюючі ліки. Попереду його чекає довга реабілітація.



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