Во Львове неизвестные расстреляли собаку из пневматического оружия

Как передает Politeka.net, о жестоком случае рассказал священник Роман Грицишин в Facebook.

Он и обнаружил раненое животное.



"Его расстреливали в упор и наслаждались его болью и слезами ... Тело нашпигована пневмопулями: на двух рентгензнимках их обнаружили 4, а сканировали лишь 1/3 туловища. Пули глубоко в теле, что свидетельствует о расстреле с близкого расстояния с пневмооружия", - сообщил отец Роман.

По его словам, животное также избивали палкой или арматурой.

"Ставилась цель составить два тяжелых переломы, с которыми собачка мучилась 6 дней! Переломы в нижних частях конечностей, поэтому на автотравму тоже не похоже - скорее арматура, или палка в руках отморозков!", - рассказал священник.

Уже стало известно, что собаку привезли в церковное помещение, где живут другие спасены священником животные.

Сейчас животное медленно отходит от операции. Ему уже можно есть, также он получает обезболивающие лекарства. Впереди его ждет долгая реабилитация.



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