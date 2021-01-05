"Китайський" вірус продовжує косити не тільки дорослих, а й маленьких українців
Про ситуацію у Львівській лікарні розповіла керівник "ОХМАТДИТ" Олександра Бурда, передає "Варта".
За її слова, в медзакладі зараз перебуває 10 дітей, а чотирирічний малюк перебуває на апараті ШВЛ.
Всього за час епідемії в лікарню потрапили майже пів тисячі дітей з підозрою і підтвердженим вірусом.
"39% - це позитивні пацієнти. Серед пацієнтів, які були у нас проліковані, це і новонароджені і діти 17 років. Найбільша частка дітей - від 5 до 14 років", - йдеться в повідомленні.
За словами медика, на даний момент збільшується кількість дітей, які переносять вірус у важкій формі.
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Варто зазначити, що станом на 5 січня в Україні підтвердили 1 083 585 випадків зараження вірусом. З них одужали-747 408 осіб, летальних випадків - 19 129, проведено ПЛР-тестів - 5 645 178.
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