Хвороба не щадить навіть дітей...

"Китайський" вірус продовжує косити не тільки дорослих, а й маленьких українців



Про ситуацію у Львівській лікарні розповіла керівник "ОХМАТДИТ" Олександра Бурда, передає "Варта".



За її слова, в медзакладі зараз перебуває 10 дітей, а чотирирічний малюк перебуває на апараті ШВЛ.

Всього за час епідемії в лікарню потрапили майже пів тисячі дітей з підозрою і підтвердженим вірусом.

"39% - це позитивні пацієнти. Серед пацієнтів, які були у нас проліковані, це і новонароджені і діти 17 років. Найбільша частка дітей - від 5 до 14 років", - йдеться в повідомленні.

За словами медика, на даний момент збільшується кількість дітей, які переносять вірус у важкій формі.

Варто зазначити, що станом на 5 січня в Україні підтвердили 1 083 585 випадків зараження вірусом. З них одужали-747 408 осіб, летальних випадків - 19 129, проведено ПЛР-тестів - 5 645 178.

Нагадаємо, про посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву

Як повідомляла Politeka, Робота ресторанів в новорічні свята, в МОЗ зробили термінову заяву

Також Politeka писала, що У Кабміні зглянулися над українцями і скасували скандальну заборону