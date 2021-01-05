"Китайский" вирус продолжает косить не только взрослых, но и маленьких украинцев



О ситуации во Львовской больнице рассказала руководитель "ОХМАТДЕТ" Александра Бурда, передает "Варта".



По ее слова, в медучреждении сейчас находится 10 детей, а четырехлетний малыш пребывает на аппарате ИВЛ.

Всего за время эпидемии в больницу попали почти пол тысячи детей с подозрением и подтвержденным вирусом.

"39% - это положительные пациенты. Среди пациентов, которые были у нас пролечены, это и новорожденные и дети 17 лет. Наибольшая доля детей - от 5 до 14 лет", - говорится в сообщении.

По словам медика, на данный момент увеличивается количество детей, которые переносят вирус в тяжелой форме.

Стоит отметить, что по состоянию на 5 января в Украине подтвердили 1 083 585 случаев заражения вирусом. Из них выздоровели - 747 408 человек, летальных исходов - 19 129, проведено ПЦР-тестов - 5 645 178.

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