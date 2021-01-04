Серйозна ДТП сталася в неділю, 3 січня, приблизно о 10:30 ранку

Зокрема, автомобіль збив двох людей у Львові на перехресті вулиць Хуторівка — Хоткевича на Сихові. Наїзд був здійснений на "зебрі", коли люди переходили дорогу по пішохідному переходу.

Про це повідомила прес-служба поліція Львівщини.

У поліції уточнили, що водій автомобіля "Пежо", 42-річна львів'янка, на нерегульованому пішохідному переході скоїла наїзд на 17-річну мешканку Львова та 20-річного жителя Дублян. Обидва пішоходів отримали тілесні ушкодження і були терміново госпіталізовані до лікарні.

Удар при наїзді на людей був настільки сильним, що пішоходи розлетілися в сторони, як кеглі.

За даним фактом українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.