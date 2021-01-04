Серьезное ДТП произошло в воскресенье, 3 января, примерно в 10:30 утра

В частности, автомобиль сбил двух человек во Львове на перекрестке улиц Хуторовка — Хоткевича на Сыхове. Наезд был совершен на "зебре", когда люди переходили дорогу по пешеходному переходу.

Об этом сообщила пресс-служба полиция Львовщины.

В полиции уточнили, что водитель автомобиля "Пежо", 42-летняя львовянка, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 17-летнюю жительницу Львова и 20-летнего жителя Дублян. Оба пешеходов получили телесные повреждения и были срочно госпитализированы.

Удар при наезде на людей был настолько сильным, что пешеходы разлетелись в стороны, как кегли.

По данному факту украинские правоохранители открыли уголовное производство.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.



Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.