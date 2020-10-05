У Львові стався вибух у багатоповерховому будинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Так, відомо, що вибух стався 3 жовтня близько 16.55 на другому поверсі будинку на вулиці Кульчицькій.

За даними правоохоронців, 23-річний житель квартири в результаті вибуху отримав тілесні ушкодження, його було госпіталізовано. У квартирі пошкоджено вікна, вхідні двері та балкон.

"Як попередньо встановили правоохоронці, вибух міг статися через витік газу", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Санкція статті передбачає штраф в розмірі від 1 тис. до 4020 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

На опублікованому відео можна побачити, що в результаті вибуху квартира залишилась без вікон - бите скло і шматки рами лежать на траві біля багатоповерхівки.

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