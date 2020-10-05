Во Львове произошел взрыв в многоэтажном доме

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Так, известно, что взрыв произошел 3 октября около 16.55 на втором этаже дома на улице Кульчицкую.

По данным правоохранителей, 23-летний житель квартиры в результате взрыва получил телесные повреждения, он был госпитализирован. В квартире повреждены окна, входные двери и балкон.

"Как предварительно установили правоохранители, взрыв мог произойти из-за утечки газа", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 1 тыс. до 4020 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

На опубликованном видео можно увидеть, что в результате взрыва квартира осталась без окон - битое стекло и куски рамы лежат на траве возле многоэтажки.

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