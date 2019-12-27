Львівський обласний військовий комісаріат розповів про підсумки роботи районних військкоматів

Про це розповіли в прес-службі відомства.

Серед військкоматів Львівщини визначили переможців та нагородили їх. Головні досягнення призерів – стовідсотково виконана норма призову, як весною, так і восени.

Загалом від Львівської області до лав ЗСУ в цьому році надійшло майже 1,5 тисячі осіб.

Зокрема, на першому місці опинився Городоцький районний військовий комісаріат, другу сходинку посів Дрогобицький районний військовий комісаріат.

Третє місце присудили Жовківському районному військовому комісаріату.

Крім того, досягненням Львівського обласного військового комісаріату є те, що молоді львів'яни, призвані для проходження строкової служби, стануть одними з тих небагатьох, хто буде служити у Президентському полку і в складі десантно-штурмових військ України.

До речі, нещодавно ми писали, що учні Львівського військового ліцею ім. Героїв Крут і "Кадетського корпусу" з Луганська разом записали спільний відеокліп.

У створенні пісні на слова і музику Олександра Шевченка взяли участь ліцеїсти-військові Юрій Салитицкий, Олег Хомин, Іван Бондар та Андрій Ткалич.

Відзначається, що автором ідеї відеокліпу стала Вікторія Холстинина, син якої вже закінчив львівський ліцей.

Знімальним майданчиком для відео став актовий зал Львівського ліцею.

Один з хлопців, що прибули до Львова з Луганщини, Андрій Ткалич розповів, що до вибору професії підштовхнула війна.

«Коли в моє місто прийшла війна, я вирішив, що повинен стати військовим, щоб захищати державу», - зазначив він.

Іншого хлопця, львів'янину Юрію Салитицкому колись доводилося чекати маму із зони АТО. Це підштовхнуло його стати військовим.

«Коли мама розповідає про те, що там відбувається, у мене мороз по шкірі. Цю пісню ми записували для всіх наших військових. Сподіваємося, що її почують ті, хто зараз на передовій», - ділиться Юрій.

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