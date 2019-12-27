Львовский областной военный комиссариат рассказал об итогах работы районных военкоматов

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Среди военкоматов Львовщины определили победителей и наградили их. Главные достижения призеров – стопроцентно выполненная норма призыва, как весеннего, так и осеннего.

В общем от Львовской области в ряды ВСУ в этом году поступили почти 1,5 тысячи человек.

В частности, на первом месте оказался Городокский районный военный комиссариат, вторую строчку занял Дрогобычский районный военный комиссариат.

Третье место присудили Жовковскому районному военному комиссариату.

Кроме того, достижением Львовского областного военного комиссариата является то, что молодые львовяне, призванные для несения срочной службы, станут одними из тех немногих, кто будет служить в Президентском полку и в составе десантно-штурмовых войск Украины.

К слову, недавно мы писали, что ученики Львовского военного лицея им. Героев Крут и "Кадетского корпуса" из Луганска вместе записали совместный видеоклип.

В создании песни на слова и музыку Александра Шевченко приняли участие лицеисты-военные Юрий Салитицкий, Олег Хомин, Иван Бондарь и Андрей Ткалич.

Отмечается, что автором идеи видеоклипа стала Виктория Холстинина, сын которой уже окончил львовский лицей.

Съемочной площадкой для видео стал актовый зал Львовского лицея.

Один из парней, что прибыли во Львов с Луганщины, Андрей Ткалич рассказал, что к выбору профессии подтолкнула война.

«Когда в мой город пришла война, я решил, что должен стать военным, чтобы защищать государство», - отметил он.

Другому парню, львовянину Юрию Салитицкому когда-то приходилось ждать маму из зоны АТО. Это подтолкнуло его стать военным.

«Когда мама рассказывает о том, что там происходит, у меня мороз по коже. Эту песню мы записывали для всех наших военных. Надеемся, что ее услышат те, кто сейчас на передовой», - делится Юрий.

Напомним, ЧП в аэропорту Львова: подняты на ноги все спецслужбы, детали.

Как сообщала Politeka, юный львовянин взял золото на чемпионате Украины, гордится вся страна.

Также Politeka писала о том, что лицеисты со Львова и Луганска "остановили" конфликт на Донбассе мощным обращением.