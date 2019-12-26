У Карпатах переміщення зграї небезпечних хижаків потрапило на камеру

Про це повідомили на сторінці Національного природного парку “Сколівські Бескиди” у Facebook.

“Вовчу зграю в кількості до 12 особин, які переслідували добич, зафіксували фотопастки”, – відзначають працівники природного парку.

Разом з тим, в парку відмовляються назвати точне місце, де були помічені хижаки, адже їм можуть загрожувати браконьєри. Крім того, скаржаться в заповіднику, фотопастки часто крадуть люди.

Нещодавно ми писали, що у 23 грудня у Львові п'ятеро осіб екстрено госпіталізували з отруєнням чадним газом.

НП сталися майже одночасно в будинках двох сімей.

Про це інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

У повідомленні говориться, що один випадок стався на вул. Варшавській, другий — на Золотий, обидві вулиці розташовані в Шевченківському районі Львова.

За повідомленням департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, близько 18:11 в квартирі будинку на вул. Золотий, 7 отруїлися чадним газом четверо осіб, з них двоє дітей 3 і 5 років.

Постраждалих госпіталізували до обласної клінічної дитячої лікарні, стан постраждалих — легкого та середнього ступеня тяжкості.

У департаменті уточнюють, що квартира обладнана газовою колонкою і ПГ-4. Аварійна бригада "Львівгазу" тимчасово припинила подачу газу у квартиру.

А в квартирі на вул. Варшавській, 89 отруїлася чадним газом місцева мешканка 1989 року народження - її квартира в свою чергу обладнана газовим двофункциональным котлом і ПГ-4.

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