В Карпатах перемещения стаи опасных хищников попало на камеру
Об этом сообщили на странице Национального природного парка “Сколевские Бескиды” в Facebook.
“Волчью стаю в количестве до 12 особей, которые преследовали добычу, зафиксировали фотоловки”, – отмечают сотрудники природного парка.
Вместе с тем, в парке отказываются назвать точно место, где были замечены хищники, ведь им могут угрожать браконьеры. Кроме того, жалуются в заповеднике, фотоловки часто воруют люди.
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Недавно мы писали, что во 23 декабря во Львове пять человек экстренно госпитализировали с отравлением угарным газом.
ЧП произошли почти одновременно в домах двух семей.
Об этом информирует департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
В сообщении говорится, что один случай произошел на ул. Варшавской, второй — на Золотой, обе улицы расположены в Шевченковском районе Львова.
По сообщению департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, около 18:11 в квартире дома на вул. Золотой, 7 отравились угарным газом четверо человек, из них двое детей 3 и 5 лет. Пострадавших госпитализировали в областной клинической и детской больницы, состояние пострадавших — легкой и средней степени тяжести.
В департаменте уточняют, что квартира оборудована газовой колонкой и ПГ-4. Аварийная бригада "Львовгаза" временно прекратила подачу газоснабжения в квартиру.
А в квартире на ул. Варшавской, 89 отравилась угарным газом местная жительница 1989 года рождения - ее квартира в свою очередь оборудована газовым двофункциональным котлом и ПГ-4.
Напомним, ЧП в аэропорту Львова: подняты на ноги все спецслужбы, детали.
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