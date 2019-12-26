В Карпатах перемещения стаи опасных хищников попало на камеру

Об этом сообщили на странице Национального природного парка “Сколевские Бескиды” в Facebook.

“Волчью стаю в количестве до 12 особей, которые преследовали добычу, зафиксировали фотоловки”, – отмечают сотрудники природного парка.

Вместе с тем, в парке отказываются назвать точно место, где были замечены хищники, ведь им могут угрожать браконьеры. Кроме того, жалуются в заповеднике, фотоловки часто воруют люди.

Недавно мы писали, что во 23 декабря во Львове пять человек экстренно госпитализировали с отравлением угарным газом.

ЧП произошли почти одновременно в домах двух семей.

Об этом информирует департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

В сообщении говорится, что один случай произошел на ул. Варшавской, второй — на Золотой, обе улицы расположены в Шевченковском районе Львова.

По сообщению департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, около 18:11 в квартире дома на вул. Золотой, 7 отравились угарным газом четверо человек, из них двое детей 3 и 5 лет. Пострадавших госпитализировали в областной клинической и детской больницы, состояние пострадавших — легкой и средней степени тяжести.

В департаменте уточняют, что квартира оборудована газовой колонкой и ПГ-4. Аварийная бригада "Львовгаза" временно прекратила подачу газоснабжения в квартиру.

А в квартире на ул. Варшавской, 89 отравилась угарным газом местная жительница 1989 года рождения - ее квартира в свою очередь оборудована газовым двофункциональным котлом и ПГ-4.

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