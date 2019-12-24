НП сталися майже одночасно в двох будинках

Ввечері 23 грудня у Львові п'ятеро осіб екстрено госпіталізували з отруєнням чадним газом

НП сталися майже одночасно в будинках двох сімей.

Про це інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

У повідомленні говориться, що один випадок стався на вул. Варшавській, другий — на Золотий, обидві вулиці розташовані в Шевченківському районі Львова.

За повідомленням департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, близько 18:11 в квартирі будинку на вул. Золотий, 7 отруїлися чадним газом четверо осіб, з них двоє дітей 3 і 5 років.

Постраждалих госпіталізували до обласної клінічної дитячої лікарні, стан постраждалих — легкого та середнього ступеня тяжкості.

У департаменті уточнюють, що квартира обладнана газовою колонкою і ПГ-4. Аварійна бригада "Львівгазу" тимчасово припинила подачу газу у квартиру.

А в квартирі на вул. Варшавській, 89 отруїлася чадним газом місцева мешканка 1989 року народження - її квартира в свою чергу обладнана газовим двофункціональним котлом і ПГ-4.

До речі, у львівській багатоповерхівці на 12 поверсі під час ремонту стався вибух газу.

В результаті постраждала одна людина.

Як повідомили в прес-службі ДСНС Львівській області, вибух стався на вулиці Шевченка, близько 13:00. На фото очевидців помітно, що від потужного удару в квартирі вилетіли вікна та вхідні двері.

На місце події прибули пожежники, ДСНС, представники районної адміністрації. За попередніми даними, в багатоповерхівці встановлювали газове обладнання. А витік газу стався через те, що майстер порушив правила безпеки. У нього обпалено обличчя, шия і руки. Зараз чоловік перебуває в лікарні.

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