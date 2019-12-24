ЧП произошли почти одновременно в двух домах

Вечером 23 декабря во Львове пять человек экстренно госпитализировали с отравлением угарным газом

ЧП произошли почти одновременно в домах двух семей.

Об этом информирует департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

В сообщении говорится, что один случай произошел на ул. Варшавской, второй — на Золотой, обе улицы расположены в Шевченковском районе Львова.

По сообщению департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, около 18:11 в квартире дома на вул. Золотой, 7 отравились угарным газом четверо человек, из них двое детей 3 и 5 лет. Пострадавших госпитализировали в областной клинической и детской больницы, состояние пострадавших — легкой и средней степени тяжести.

В департаменте уточняют, что квартира оборудована газовой колонкой и ПГ-4. Аварийная бригада "Львовгаза" временно прекратила подачу газоснабжения в квартиру.

А в квартире на ул. Варшавской, 89 отравилась угарным газом местная жительница 1989 года рождения - ее квартира в свою очередь оборудована газовым двофункциональным котлом и ПГ-4.

К слову, во львовской многоэтажке на 12 этаже во время ремонта произошел взрыв газа.

В результате пострадал один человек.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области, взрыв произошел на улице Шевченко, около 13:00. На фото очевидцев заметно, что от мощного удара в квартире вылетели окна и входные двери.

На место происшествия съехались пожарные, ГСЧС, представители районной администрации. По предварительным данным, в многоэтажке устанавливали газовое оборудование. А утечка газа произошла из-за того, что мастер нарушил правила безопасности. У него обожжено лицо, шея и руки. Сейчас мужчина находится в больнице.

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