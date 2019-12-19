Медпрацівники Львова та області 19 грудня вийшли на акцію за свої трудові права

Вони вимагали гідних умов праці та збільшення заробітної платні.

Розпочалася акція біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Її учасники прийшли у лікарняних халатах та шапочках. В багатьох були медичні маски, на яких було написано: «Я не раб». Крім того люди тримали плакати в яких озвучували свої вимоги.

Фото Павла Паламарчука

Вони вимагають від влади збільшити зарплати: молодшому медперсоналу – до 8000 грн, середньому медперсоналу – до 16000 грн, лікарям – до 27000 грн.

Також має відновитися програма із забезпечення медиків житлом та повернутися дольова пенсія – після 25 років медичного стажу. Крім того всі надбавки - за категорії, стаж, складність і напруженість, шкідливі умови - не скасовувати і нараховувати поверх окладів.

Недавно ми писали про те, що невідомий житель міста Запоріжжя зі слідами побоїв на камеру вибачився за пошкоджений пам'ятник "Повернення воїна АТО" у місті Дрогобичі Львівської області.

Відео вибачення опублікував у своєму акаунті в Twitter користувач під ніком Evhen.

На знятих кадрах молодий хлопець з розбитим до крові обличчям зізнається в тому, що пошкодив пам'ятник у Дрогобичі, розкаюється в скоєному і стає на коліна зі словами "Слава Україні".

Офіційних повідомлень про пошкодження пам'ятника, який був відкритий у Дрогобичі в 2016 році, не надходило. Невідомо, коли саме було знято відео, але воно викликало значний резонанс.

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