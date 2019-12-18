Невідомий житель міста Запоріжжя зі слідами побоїв на камеру вибачився за пошкоджений пам'ятник "Повернення воїна АТО" у місті Дрогобичі Львівської області

Відео вибачення опублікував у своєму акаунті в Twitter користувач під ніком Evhen.

На знятих кадрах молодий хлопець з розбитим до крові обличчям зізнається в тому, що пошкодив пам'ятник у Дрогобичі, розкаюється в скоєному і стає на коліна зі словами "Слава Україні".

Офіційних повідомлень про пошкодження пам'ятника, який був відкритий у Дрогобичі в 2016 році, не надходило. Невідомо, коли саме було знято відео, але воно викликало значний резонанс.

Пригоди запорізького ватника у Дрогобичі... pic.twitter.com/HVGO8TLpXV — Evhen (@evhen_n) December 17, 2019

"На жаль, таких пі**рів багато в моєму рідному місті.... Пі**ити, непе****здити!", "Так з**а не навчили гаслу анітрохи ... Його ж в Криївку навіть не пустять з такими переконаннями", "Що їх так тягне до меморіалів воїнам? Набухався, веди себе як людина", "Ліхтарі під очима не вимкнули, погано. Може щось в наступний раз знову не розглянути", "Я пацифіст... Але, як добре! Навіть мало... Дякую, хлопці!" - пишуть коментатори в соцмережі.

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