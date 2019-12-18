Неизвестный житель города Запорожья со следами побоев на камеру извинился за поврежденный памятник "Возвращение воина АТО" в городе Дрогобыче Львовской области

Видео извинения опубликовал в своем аккаунте в Twitter пользователь под ником Evhen.

На снятых кадрах молодой парень с разбитым до крови лицом сознается в том, что повредил памятник в Дрогобыче, раскаивается в содеянном и становится на колени со словами "Слава Украине".

Официальных сообщений о повреждении памятника, который был открыт в Дрогобыче в 2016 году, не поступало. Неизвестно, когда именно было снято видео, но оно вызвало значительный резонанс.

Пригоди запорізького ватника у Дрогобичі... pic.twitter.com/HVGO8TLpXV — Evhen (@evhen_n) December 17, 2019

"К сожалению, таких пи**ров много в моем родном городе.... Пи**ити, непе****здити!", "Так с**а не научили лозунгу ничуть ... Его же в Криивку даже не пустят с такими убеждениями", "Что их так тянет к мемориалам воинам? Набухался, веди себя как человек", "Фонари под глазами не выключили, плохо. Может что-то в следующий раз снова не рассмотреть", "Я пацифист... Но, как хорошо! ) Даже мало... Спасибо, ребята!" - пишут комментаторы в соцсети.

Недавно мы писали, что 17 декабря протестующие возле Львова перекрыли трассу Киев-Чоп.

Около сотни людей в селе Малые Подлески Жолковского района протестовали против введения в Украине рынка земли. Люди переживают, что землю скупят монополисты и они не смогут с ними конкурировать.

Маршрутки проезжали спокойно, автомобили пропускали каждые 10 минут.

Недавно мы писали, что львовяне массово болеют на грипп и острые респираторные инфекции.

Об этом сообщили в понедельник, 16 декабря, во Львовском областном лабораторном центре МОЗ, где также рассказали, что интенсивный показатель заболеваемости составляет 374,2, при эпидемическом пороге 439,6.

Заболели 5483 человека в возрасте до 17 лет.

На Львовщине госпитализировали с диагнозом ОРВИ в инфекционные стационары 101 человека. В том числе – 80 детей.

Всего на прошлой неделе заболели на грипп и острые респираторные инфекции 9398 человек.

Напомним, ЧП в аэропорту Львова: подняты на ноги все спецслужбы, детали.

Как сообщала Politeka, юный львовянин взял золото на чемпионате Украины, гордится вся страна.

Также Politeka писала о том, что лицеисты из Львова и Луганска "остановили" конфликт на Донбассе мощным обращением.