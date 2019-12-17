17 грудня протестувальники біля Львова перекрили трасу Київ-Чоп

Близько сотні людей у селі Малі Підліски Жовківського району протестували проти введення в Україні ринку землі. Люди переживають, що землю скуплять монополісти і вони не зможуть з ними конкурувати.

Маршрутки проїжджали спокійно, автомобілі пропускали кожні 10 хвилин.

Нещодавно ми писали, що львів'яни масово хворіють на грип та гострі респіраторні інфекції.

Про це повідомили в понеділок, 16 грудня, у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ, де також розповіли, що інтенсивний показник захворюваності становить 374,2, при епідемічному порозі 439,6.

Захворіли 5483 особи у віці до 17 років.

На Львівщині госпіталізували з діагнозом ГРВІ в інфекційні стаціонари 101 людину. У тому числі – 80 дітей.

Всього минулого тижня захворіло на грип та гострі респіраторні інфекції 9398 людей.

Крім того, ми писали, що львівський аеропорт терміново евакуювали.

«Всі українські аеропорти заміновані».

З таким повідомленням зателефонував у диспетчерську службу міжнародного аеропорту міста Львова невідомий чоловік. Про інцидент розповіли у департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної держадміністрації.

Як наголошується, анонімний дзвінок надійшов до диспетчерів аеропорту в четвер ввечері, 12 грудня. Невідомий заявив, що вибухові пристрої закладені в усіх аеропортах України.

На повідомлення відреагували відповідні рятувальні служби міста. Всю територію аеропорту та поблизу нього обшукали зі службовими собаками.

На території не знайшли жодного пристрою, схожого на вибухівку не виявили.

З усіх приміщень міжнародного аеропорту були евакуйовані сотні людей, із них 30 людини – працівники установи.

Нагадаємо, НП в аеропорту Львова: підняті на ноги всі спецслужби, деталі.

Як повідомляла Politeka, юний львів'янин взяв золото на чемпіонаті України, пишається вся країна.

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