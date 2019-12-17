17 декабря протестующие возле Львова перекрыли трассу Киев-Чоп

Около сотни людей в селе Малые Подлески Жолковского района протестовали против введения в Украине рынка земли. Люди переживают, что землю скупят монополисты и они не смогут с ними конкурировать.

Маршрутки проезжали спокойно, автомобили пропускали каждые 10 минут.

Недавно мы писали, что львовяне массово болеют на грипп и острые респираторные инфекции.

Об этом сообщили в понедельник, 16 декабря, во Львовском областном лабораторном центре МОЗ, где также рассказали, что интенсивный показатель заболеваемости составляет 374,2, при эпидемическом пороге 439,6.

Заболели 5483 человека в возрасте до 17 лет.

На Львовщине госпитализировали с диагнозом ОРВИ в инфекционные стационары 101 человека. В том числе – 80 детей.

Всего на прошлой неделе заболели на грипп и острые респираторные инфекции 9398 человек.

Кроме того, мы писали, что львовский аэропорт срочно эвакуировали.

«Все украинские аэропорты заминированы».

С таким сообщением позвонил в диспетчерскую службу международного аэропорта города Львова неизвестный мужчина. Об инциденте рассказали в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной госадминистрации.

Как отмечается, анонимный звонок поступил к диспетчерам аэропорта в четверг вечером, 12 декабря. Неизвестный заявил, что взрывные устройства заложены во всех аэропортах Украины.

На сообщение отреагировали соответствующие спасательные службы города. Всю территорию аэропорта и вблизи него обыскали со служебными собаками.

На территории не нашли ни одного устройства, похожего на взрывчатку, не обнаружили.

Из всех помещений международного аэропорта были эвакуированы сотни человек, из них 30 человека – работники учреждения.

Напомним, ЧП в аэропорту Львова: подняты на ноги все спецслужбы, детали.

Как сообщала Politeka, юный львовянин взял золото на чемпионате Украины, гордится вся страна.

Также Politeka писала о том, что лицеисты из Львова и Луганска "остановили" конфликт на Донбассе мощным обращением.