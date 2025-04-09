Областная ассоциация перевозчиков заявила о необходимости повышения стоимости проезда во Львове.

Перевозчики инициировали повышение стоимости проезда во Львове, которое коснется общественного транспорта города, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили горожан перевозчики.

Такое развитие событий неизбежно из-за роста цен на комплектующие и банзины. По предварительным расчетам тарифа обоснованная цену одного поезда для пассажира должна составлять 32,04 грн.

"Учитывая факт увеличения расходов предприятия на осуществление хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, обоснованная стоимость разового проезда одного пассажира должна составить 32,04 грн", - говорят в предприятии.

Отмечается, что составляющие тарифа, рассчитанного ЛК АТП №1, совпадают с тарифами Львовской областной ассоциации перевозчиков, недавно заявившей о необходимости повышения стоимости проезда во Львове.

"При этом учитывались, в частности, значительный рост стоимости дизельного топлива (приблизительно на 50% за последние годы), повышение зарплат работников, рост налоговой нагрузки, инфляция, индексация цен, а также увеличение расходов на запасные части, шины и автомасла", – добавили в предприятии.

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