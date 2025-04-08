Подорожание консервов во Львове зафиксировано на продукцию, как на рыбную, так и овощную

В последнее время наблюдается подорожание консервов во Львове в местных магазинах, что связано с несколькими факторами, сообщает Politeka.net.

Мы изучили данные Минфина и проанализировали актуальные ценники супермаркетов.

Особенно заметно в апреле 2025 года переписаны ценники на икру из кабачков (440 г), которая выросла до 83,69 гривен, что на 20,70 больше, чем месяцем ранее. В марте стоимость этого продукта варьировалась от 59,99 до 82,79 грн, а в начале апреля она поднялась до 83,69.

Цены на другие товары тоже изменились. К примеру, кукуруза Верес (340 г) подорожала на 0,53 и теперь стоит в среднем 56,42, хотя в марте ее стоимость составляла 56,38 гривен. Несмотря на то, что цены на кукурузу в основном оставались стабильными, незначительное повышение стало заметным.

Маринованные огурцы Верес (500 г) также стали дороже – их стоимость выросла на 0,79 грн и теперь составляет 109,23 гривен, хотя еще месяц назад она была в пределах 110,01. Это подорожание консервов во Львове было отмечено в разных магазинах, что указывает на общую тенденцию к увеличению.

Рост затронул и стабильно пользующуюся спросом продукцию. Шпроты Аквамарин в масле (150 г) подорожали на 2,60 грн, достигнув новой средней цены 86,90 грн. Стоимость этого продукта в марте колебалась от 84,30 до 86,90, а в апреле она стабильно удерживается на высшем уровне.

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