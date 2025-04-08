Бесплатное жилье для переселенцев во Львове можно найти по нескольким адресам, где можно найти убежище

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове может стать важной поддержкой в ​​этот сложный период - его предоставляют по разным адресам, сообщает Politeka.net.

Публикуем адреса и контакты приютов, которые готовы принимать ВПЛ.

В частности, предоставляется для женщин от 40 лет и старше — проживание на длительный срок в отдельной комнате трехкомнатной квартиры. Условия предусматривают помощь в уходе за лежащим инвалидом, нуждающимся в постоянном внимании. Важным требованием является адекватность и отсутствие вредных привычек. Контактное лицо: Юрий, тел. 067 673 29 48.

Еще один вариант — это общежития университетов, в частности, Львовского национального университета имени Ивана Франко, где предлагают комнаты для временного размещения. Для получения более подробной информации о наличии свободных мест и условий проживания следует обращаться в администрацию заведения.

В городе также работает бесплатное жилье для переселенцев во Львове, где специально оборудованы приюты и шелтеры для людей, которым необходим особый уход или защита. Одним из таких вариантов является убежище на ул. Замарстыновской, 274, где ВПЛ могут найти временное место жительства.

Следует отметить, что информация о наличии свободных мест для ВПЛ может изменяться в реальном времени. Поэтому нельзя гарантировать, что по указанным адресам будет возможность заселения. Рекомендуется предварительно уточнять свободные места по контактным телефонам.

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