Военнообязанный во Львове отказался от службы в войске из-за своих религиозных убеждений, сообщает Politeka.

Об этом стало известно из приговора, вынесенного Железнодорожным айонным судом во Львове. За уклонение от призыва во время особого периода мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Согласно приговору, в июне 2024 года военнообязанный прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе. Однако, получив повестку, он отказался от мобилизации и не явился в военный комиссариат.

33-летний гражданин заявил, что отказывается служить в армии по своим религиозным убеждениям, поскольку является членом Религиозного объединения Свидетелей Иеговы, и военные действия противоречит его вероисповеданию.

На судебном заседании обвиняемый отрицал свою вину. Он отметил, что не желал быть призванным, поскольку считает службу неприемлемой для себя. Он также сообщил, что представители ТЦК предлагали ему альтернативные варианты, не связанные с ношением оружия, такие как работа с документами или на кухне.

Напомним, что согласно действующему законодательству, граждане, которые проходят медицинскую комиссию и признаются пригодными к военной службе, обязаны выполнять свой долг по защите территориальной целостности государства. Как отметил суд, никакие взгляды не могут являться основанием для уклонения от исполнения своей обязанности во время мобилизации, поскольку это ставит под угрозу национальную безопасность страны.

В итоге обвиняемому было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

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