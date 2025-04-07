Как утверждается, новый график маршруток во Львове был создан для улучшения транспортного сообщения.

Новое график маршрутокво Львове было введено с 12 апреля, уже с субботы в городе начнет курсировать новый автобус, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли в пресс-службе мэрии.

Так, начнет курсировать автобусный маршрут №99, соединяющий центр города с Шевченковской рощей. Новое расписание движения и этот маршрут было создано для улучшения транспортного сообщения с Музеем народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого.

В настоящее время маршрут будет обслуживать коммунальное АТП-1, но в ближайшее время в городском совете планируют объявить конкурс для определения постоянного перевозчика.

Новый график маршруток во Львове будет выглядеть следующим образом – транспорт будет курсировать в выходные и праздничные дни с 10:00 до 19:30. Отмечается, что один автобус будет работать на линии с интервалом ориентировочно в час.

Схема проезда №99: площадь Галицкая – пл. Соборная – улица В. Винниченко – Лычаковская – И. Репина – Нежинская – Монашеская Гора – Музей народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого (Шевченковская роща) – П. Могилы – Мучная – Крупярская – Лычаковская – ул. В. Винниченко – пл. Соборная – И. Франко – Князя Романа – пл. Галицкая.

Актуальные расписания движения можно будет просматривать по ссылке.

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