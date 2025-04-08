Подорожание рыбы во Львове наблюдается на несколько видов этой продукции, однако заметно и удешевление

В марте 2025 было зафиксировано снижение цен, однако в апреле ситуация изменилась и наблюдается небольшое подорожание рыбы во Львове, сообщает Politeka.net.

Нами были проанализированы данные портала Минфин.

Сельдь

Повышение стоимости наблюдается на такой популярный продукт, как сельдь. Цена слабосоленой сельди выросла на 2% и в марте составляет в среднем 192,70 грн/кг.

Скумбрия

Свежемороженая скумбрия тоже выросла в стоимостность. Подорожание рыбы во Львове показало: 211,55 грн/кг. Однако стоимость в разных торговых сетях колеблется: 214,00 у Novus и 209,10 грн/кг Megamarket.

Карп

Живой карп подешевел по сравнению с мартом и теперь стоит в среднем 145,55 грн/кг (в марте – 150,46). Разбитый карп также стал доступнее — 189,05, что на 1,9% меньше, чем раньше. Самые низкие цены предлагает сеть Auchan: живого можно приобрести за 139,00, а потрошенного — за 152,10.

Стоит отметить, что сейчас идет пост. Из-за изменения цены некоторые виды продукта стали доступнее. В рыбные дни во время поста можно есть любые виды рыбы. Это может быть и красная, и белая, и сушеная, и соленая. Ограничений в приготовлении нет, поэтому хозяйки могут готовить рыбные блюда по своему вкусу.

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