Подорожание кофе во Львове наблюдается во всех сетях, но оно зависит от магазинов, продающих продукцию.

Цены достигли многолетнего максимума в 2024 году, однако в 2025 году ситуация не изменилась и продолжается подорожание кофе во Львове, сообщает Politeka.net.

Мы провели мониторинг и узнали, в чем причина такого роста.

Согласно данным мониторинга цен в крупных торговых сетях, в апреле стоимость банки Nescafe Gold объемом 210 грамм выросла до 440,30 грн, что на 17,17 грн больше по сравнению с февральской ценой в 423,13 грн.

Все от магазинов, продающих продукцию. Самый дешевый напиток можно найти в Auchan — за 404,00 грн, а самый дорогой — в Megamarket, где он стоит 476,50 гривен.

Причиной подорожания кофе во Львове и других украинских городов стали неблагоприятные условия в основных странах-производителях - Бразилии и Вьетнаме.

Неравномерные осадки и внезапные заморозки оказали негативное влияние на урожаи кофейных деревьев, которые и без того растут медленно и требуют особого ухода. В результате глобальные поставки зеленого вида уменьшились, что привело к нестабильности и скачкам стоимости на мировом рынке.

Также геополитическая нестабильность, экономические вызовы и логистические ограничения усложняют деятельность производителей, что в свою очередь приводит к росту себестоимости продукции и повышению стоимости для потребителей. Дополнительное давление создают регуляторные требования – многочисленные проверки, сертификации и разрешительные процедуры, влияющие на общую стоимость напитка на полках магазинов.

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