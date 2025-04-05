Для пенсионеров открылась работа во Львове на нескольких вакансиях, готовы платить неплохие деньги.

Для пенсионеров найдется работа во Львове, однако работодатели нуждаются от таких кандидатов иметь опыт, сообщает Politeka.net.

Объявление было опубликовано на сайте Work.ua.

Рабочее предожение для водителя на лицензированное авто компании (Taxi 838). Зарплата от 30 000 до 35 000 гривен. Работодатель отметил, что готов взять на должность пенсионера, однако желательно иметь опыт от 3 лет. Остальные требования: отсутствие судимости; знание районов города приветствуется; доброжелательность и порядочность.

Смена длится 12 часов, с дополнительными перерывами для отдыха и кофе-тайм. Ремонт и ТО автомобиля осуществляется за счет компании.

Будущему работнику обещают зарплату от 30 000 грн. в месяц, большое количество заказов, постоянную поддержку логиста, полное обеспечение всем необходимым.

Кроме этого, для людей пенсионного возраста открылась работа во Львове в ТМ «Галицкая Свежина». Там ищут механика для производства. Главные требования к кандидатам – техническое образование и опыт.

График: понедельник — пятница, дневные смены с 8:00 до 18:00 или с 9:00 до 19:00, ночные смены с 19:00 до 05:00, дежурство в субботу/воскресенье. Компания обещает платить зарплату в размере 26 тысяч. Надо будет обслуживать оборудование и выполнять текущий ремонт.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Украинец не может получить пенсию во Львове: в данных паспорта и трудовой книжки найдены разногласия, есть решение суда.

Также Politeka писала, что Тарифы во Львове с марта 2025 года: сколько придется заплатить за свет воду и газ.

Как сообщала Politeka, Работа во Львове 2025: у кого самые высокие зарплаты и самые востребованные профессии.