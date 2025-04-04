Прогноз погоды во Львове на 5 апреля сулит пасмурную субботу с дождем в первой половине дня, сообщает Politeka.

Уже с самого утра небо будет затянуто облаками, а к 9:00 начнется дождь. Температура в течение суток будет колебаться от +6 до +9°C, но из-за влажности и ветра будет казаться, что на улице холоднее. Атмосферное давление снизится с 735 до 730 мм рт. ст. А влажность воздуха будет достигать 96% в утренние часы.

Следует отметить, что высокая влажность может быть опасна для некоторых людей. Люди с гипертонией, сердечно-сосудистыми или респираторными заболеваниями (астма, бронхит) могут ощущать дискомфорт, одышку, давление в груди. Высокая влажность затрудняет дыхание даже здоровых людей, особенно при физических нагрузках.

В течение дня вероятность осадков будет самой высокой с 12:00 до 15:00, так что львовянам стоит не забыть зонтик, отправляясь по делам. Синоптики предсказывают дождь, который постепенно перейдет в мокрый снег и метель. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Синоптики прогнозируют временное образование снежного покрова высотой 3-15 см. На дорогах будет гололедица.

По народным приметам, если весной птицы возвращаются из теплых краев большими стаями — это к теплой и урожайной весне. А значит, несмотря на прохладную атмосферу, можем надеяться на приятное продление сезона. Прогноз погоды во Львове на 5 апреля еще раз подтверждает, что весна уже рядом, хотя и не спешит нас радовать теплом.

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